Загальні втрати від війни зростуть до 700 млрд доларів цього року, - Шмигаль

За його словами, від російського вторгнення постраждали найбільше цивільні території та об'єкти. Цілями російських атак, крім енергетичної інфраструктури, стають хімічні та металургійні заводи, туристичні об'єкти.

"Росія націлена на інфраструктуру в густонаселених районах", - сказав Шмигаль, зазначивши, що 70% шкоди завдано житловим кварталам.

Шмигаль наголосив, що минулого року валовий внутрішній продукт України впав на 30,4 % порівняно з 2021 роком, а станом на початок червня 2022 року економічні втрати склали 350 млрд доларів.

Прем'єр прогнозує, що цього року загальні втрати від війни досягнуть 700 млрд доларів.

"Не дивлячись на війну, українська економіка працює. Уряд без затримок виплачує всі зарплати та пенсії. Ми розвиваємо грантові програми для малого та середнього бізнесу", - додав він.