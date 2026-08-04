На ЗАЕС відбувся другий за кілька днів блекаут

Новий блекаут на ЗАЕС

4 серпня Запорізька АЕС знову залишилася без зовнішнього електропостачання. В результаті станція близько години забезпечувалась електроенергією за рахунок дизель-генераторів, які використовуються як резервне джерело живлення для підтримки ядерної та радіаційної безпеки.

О 14.20 електропостачання станції було відновлено.

Аналогічна ситуація сталася лише за кілька днів раніше — 1 серпня. Таким чином це вже другий випадок втрати зовнішнього харчування на ЗАЕС за короткий період.

Ризики для ядерної безпеки

За даними "Енергоатому", нинішній інцидент став уже 12-м блекаутом Запорізької АЕС з початку 2026 року та 24-м - з моменту російської окупації станції.

Це означає, що половина всіх випадків повної втрати зовнішнього електропостачання під час окупації припала саме на поточний рік.

У компанії наголошують, що кожне відключення зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці.

Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів називають неприпустимою та черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною російською окупацією ЗАЕС.

В "Енергоатомі" також заявили, що безпечна експлуатація станції можлива лише після повернення Запорізької АЕС під повний контроль України та її законного оператора - АТ "НАЕК "Енергоатом".