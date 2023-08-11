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ЗАЕС під'єднали до основної лінії електропередачі, - МАГАТЕ

Фото: ЗАЕС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Кава

Запорізька атомна електростанція була підключена до основної лінії електропередачі 750 кіловольт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ, 10 серпня приблизно о 19:00

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Раніше повідомлялось, що Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на четвер, 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

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МАГАТЭЗапорізька АЕСВійна Росії проти України