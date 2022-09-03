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ЗАЭС снова отключили от сети и остановили один из реакторов, - МАГАТЭ

Фото: Запорожская АЭС (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 3 сентября 2022 года, Запорожская атомная электростанция (МАГАТЭ) в очередной раз потеряла связь с последней работающей внешней линией электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

В то же время станция продолжает подавать электроэнергию по резервной линии на Запорожскую ТЭС. Эта линия также способна обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости.

Кроме того, руководство станции сообщило миссии МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети.

"Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов", - отметили в международном агентстве.

Напомним, накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси дал большой брифинг после визита на Запорожскую АЭС, РБК-Украина опубликовало его основные заявления.

Одним из итогов этой поездки стало то, что представители МАГАТЭ будут находиться на станции до стабилизации ситуации.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ