На ЗАЭС трудоустроят "атомщиков" с подготовкой в несколько месяцев, - ЦНС

На временно оккупированных территориях фиксируется нехватка работников на стратегических объектах. Россияне хотят всего несколько месяцев обучать специалистов для работы на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"В Энергодаре организовали многомесячные курсы, которые будут штамповать "специалистов-атомщиков". С таким подходом ЗАЭС все больше напоминает пороховую бочку", - говорится в сообщении.

Исправить ситуацию оккупанты решили привычным для себя способом.

Среди таких Запорожская атомная станция. Желающих гастарбайтеров из РФ спасать ситуацию все меньше, ведь работники не получают обещанных бонусов за работу в условиях войны.

Россияне не могут обеспечить работу стратегических объектов из-за кадрового голода, сложившегося на временно оккупированных территориях Украины.

Оккупация Запорожской АЭС

Россияне захватили Запорожскую атомную электростанцию 4 марта 2022 года после оккупации города-спутника Энергодара. Позже захватчики разместили на территории АЭС бронетехнику, а помещения плотно заминировали.

На станции работает миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако несмотря на это, оккупанты не выполняют ее рекомендаций о сохранении ядерной безопасности.

ЗАЭС регулярно оказывается на грани блэкаута с угрозой ядерной аварии из-за обстрелов армии РФ.

Последний раз такой инцидент произошел 21 октября. Обстрелы повредили одну из двух линий электропередач 330 киловольт, соединяющих станцию с объединенной энергосистемой.

АЭС была обесточена 26 часов. На следующий день после инцидента, энергетики восстановили питание по линии для обслуживания потребностей АЭС.

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