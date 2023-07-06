ЗАЕС – не Чорнобиль. У НАН заспокоїли панікерів

"Якщо згадати Чорнобильську станцію, блок, який вибухнув – там було ~200 тонн палива. А тут 3 тисячі. Тому коли хтось порівнює, то каже, що на ЗАЕС палива в 15 разів більше, тому нібито і наслідки будуть в стільки разів гірші. Але так порівнювати не можна, бо це зовсім інший стан, там інші продукти поділу залишились, в іншому тепловому стані. Це порівняння зовсім не коректне. Тому так говорити не можна", - пояснив вчений.

Він зазначив, що максимально, якби станція працювала, то тоді можна було б очікувати якісь сценарії на кшталт Чорнобильської - хоча це було б у десятки разів менше, було би щось на кшталт Фукусімської - радіація виходила би в різні сторони, з вітром кудись переносилась, але в оточуюче середовище потрапило би все одно в сто разів менше (радіоактивних речовин, – ред.), ніж при Чорнобилі.

"Бо при Чорнобилі у нас відкрився повністю реактор, паливо на кілометри розлетілося навколо. Тому і вся радіація, відповідно, потрапила відразу в оточуюче середовище і нічого не перешкоджало її розповсюдженню", - додав Борисенко.

Можливий теракт на ЗАЕС

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

Нещодавно окупанти наказали персоналу покинути станцію до 5 липня, а 4 липня РФ звинуватила Україну в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет". При цьому, за даними на 5 липня, станція працювала в штатному режимі.