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Задолженность потребителей перед "Криворожгазом" достигла почти 13 млн гривен

Кривой Рог, Вторник 15 сентября 2020 15:44
Задолженность потребителей перед "Криворожгазом" достигла почти 13 млн гривен
Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

По состоянию на 1 июля долги клиентов за услуги по распределению газа перед АО "Криворожгаз" составляют 12,9 млн гривен. Это вдвое превышает задолженность компании перед Оператором ГТС.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"Крупнейшими должниками являются компании теплокоммунэнерго, их задолженность составляет 10,3 млн гривен. Кроме них значительную сумму задолжали и бытовые потребители, их задолженность составляет 2,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в этом году на росте долгов и ухудшение расчетов клиентов "Криворожгаза" повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"В начале сентября мы направили в Верховную Раду информацию относительно расчетов с Оператором ГТС и расчетов с нами по всем категориям потребителей. Специфика этого года - значительное, двукратное превышение долгов потребителей над нашей задолженностью перед Оператором ГТС. Оно сформировано в первой половине года, когда в условиях карантина оплата потребителей за услуги доставки газа значительно ухудшилась. Некоторые потребители ошибочно приняли это как сигнал вообще не платить за коммунальные услуги. Хотя на самом деле речь идет только о временный мораторий на начисление пени", - отметила коммерческий директор "Криворожгаза" Екатерина Гарькавая.

За месяц до отопительного периода АО "Криворожгаз" призывает компании ТКЭ и клиентов рассчитываться за предоставленные услуги, ведь от этого зависит надежность газоснабжения, устойчивого прохождения отопительного периода и расчеты с Оператором ГТС.

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