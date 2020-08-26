Задолженность клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" за потребленный газ уменьшается

По состоянию на 20 августа долг потребителей перед ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" за оказанные услуги составляет 2 233 597,2 гривен. Больше всего задолжали промышленные предприятия - 1 355 718 гривен, еще практически полмиллиона гривен задолжали бюджетные и религиозные организации. Долг населения за потребленный газ составляет 384 868,2 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Заметим, что с начала введения карантина в марте, в области наблюдается положительная динамика по уменьшению суммы задолженности клиентов ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" за потребленный газ. В частности, юридические лица за это время погасили долги более чем на 6 млн гривен, еще на 200 тысяч гривен бытовые потребители сократили долг. Так, задолженность бюджетных организаций сократилась с 4 406 922 гривен в марте до 413 228 гривен в августе. Промышленность уменьшила свои долги за аналогичный период с 3 026 881 до 1 355 718 гривен. Религиозные организации задолжали на сегодня 79 783 гривен против более чем полумиллионного долга (570 752 гривен) в марте", - говорится в сообщении.

ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" напоминает своим клиентам, которые имеют задолженность за потребленный природный газ, о возможности заключения договора реструктуризации долга.

"Задолженность реструктуризируется на срок до 12 месяцев в зависимости от суммы задолженности и уровня совокупного дохода на дату реструктуризации. В случае, когда доход потребителя не хватает для полного погашения в течение 12 месяцев, как исключение, срок действия договора может быть продлен. Как правильно оформить заявление и другие детали можно уточнить в контакт-центре по телефону 0342 76 63 04", - говорит начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим.

Также в пресс-службе отметили, что наличие просроченной задолженности делает невозможным дальнейшее оказание государственной поддержки – субсидии.

ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" напоминает, что в период пандемии достаточно удобно осуществлять оплату за потребленный газ с помощью онлайн сервисов, которые позволяют безопасно проводить расчеты, просматривать историю платежей, контролировать зачисления оплаты на счет: