Задіює "консерви". У Молдові висловилися про спроби РФ дестабілізувати ситуацію

"Ми уважно стежимо за тим, що відбувається в Тирасполі. Зараз немає жодної інформації про те, що буде спроба дестабілізувати Лівобережжя. Лідери Тирасполя усвідомлюють у їхніх діях можуть бути наслідки. Ми також постійно підтримуємо зв'язок із місією ОБСЄ, щоб передати необхідні повідомлення та припинити. Дестабілізацію на лівому березі Дністра: "Одне зрозуміло - Москва намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові. Для цього вона задіяє свої "консерви"", - сказав він.

Депутат зазначив також, що влада Молдови стежить і за "деякими політиками в Кишиневі, які працюють у парламенті, які намагаються вжити дій, що збігаються із заявами Москви".

"Ми бачили, що деякі депутати парламенту побували в Москві - Батринча та інші, був у Москві та Ігор Додон, зустрічався з патріархом Кирилом. Зрозуміло, що вони їздили туди, щоб отримати вказівки про те, хто і яку роль гратиме. Тому ми стежимо, що вони роблять, які повідомлення надсилають у громадському просторі і намагаємося зрозуміти їхні подальші дії", - сказав Карп.

Він відзначив, що сценарій з окупованими Росією територіями України, які потім Росія включила до свого складу, з Придністров'ям не може повторитися, насамперед, на його думку, це не можливо через те, що Росія не має спільного кордону з Придністров'ям.

"По-друге, лідери в Тирасполі знають, що ми внесли поправки до Кримінального кодексу. І якщо раніше їхні дії не підпадали під статтю КК про сепаратизм, то тепер всі їхні подібні кроки можуть мати наслідки. Є й інші важелі, за допомогою яких ми можемо вплинути на певні процеси у Лівобережжі", - зазначив Карп.

Ситуація у Молдові

Президент Молдови Майя Санду ще у березні 2023 року заявляла, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі. Зокрема, у нещодавній заяві Санду сказала, що навесні 2024 року Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію в Молдові, використовуючи режим у Придністров'ї.

Як раніше зазначали в Інституті вивчення війни, кремлівські чиновники намагаються створювати інформаційні умови для дестабілізації політичної ситуації в Молдові, ймовірно, з метою запобігання інтеграції Молдови до ЄС. При цьому, 24 грудня 2023 року Мая Санду запропонувала парламенту організувати в Молдові референдум про вступ до Євросоюзу. Вона заявила, що його можна буде провести восени 2024 року, коли мають відбутися президентські вибори. Референдум, за словами Санду, дозволить прописати в Конституції Молдови незворотність процесу вступу країни до Євросоюзу.