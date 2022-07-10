Из-за задержки поездов отбились от графика еще несколько рейсов: обновленные данные от УЗ

Так, по техническим причинам в пути задерживаются следующие поезда львовского направления:

№85/233 Запорожье, Покровск - Львов (задержка 2 ч. 15 мин., возобновление движения ожидается в течение получаса);

№715 Киев-Перемышль (задержка 3 час., возобновление движения ожидается в течение получаса);

№45/46 Ужгород-Харьков (задержка 2 часа, поезд только что отправлен из Львова);

№5/6 Ивано-Франковск - Запорожье (задержка 1 ч 32 мин. поезд отправлен со Львова);

№259/260 Ивано-Франковск - Сумы (возможна несколько минутная задержка на отправление и замедленное движение поврежденным участком).

Кроме того, есть изменения расписания движения некоторых поездов по ст. Львов: на более чем час до времени прибытия на ст. Львов задерживаются поезда №6045 сообщением Тернополь-Львов, №805 сообщением Ровно-Львов.

Соответственно, более чем на час позже отправятся в рейс поезда №806 Львов-Ровно, №6096 Львов-Здолбунов, №6046 Львов-Тернополь и №6034 Львов-Золочев.

"Прилагаем максимум усилий, чтобы восстановить движение и сократить отставание поездов от графика. Просим пассажиров извещать о своих планах по пересадкам наши поездные бригады, которые помогут их организовать. Также следите за официальными сообщениями Укрзализныци и объявлениями на вокзалах, кроме того обновления по задержкам доступны на сайте УЗ", - говорится в сообщении ведомства.