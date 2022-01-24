Задержка расчетов "ГарПоком" средств "зеленых" еврооблигаций негативно повлияла на инвестклимат, - Буславец

Задержка с выплатой долгов перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников из средств "зеленых" еврооблигаций негативно повлияла на инвестиционный климат Украины и поколебала доверие инвесторов.

"Это должно было произойти еще в ноябре прошлого года, когда НЭК "Укрэнерго" перечислило ГП "Гарантированный покупатель" полученные в результате выпуска "зеленых" облигаций средства для расчетов с производителями из возобновляемых источников энергии. Но вместо истории "победы" и хотя бы частичного возвращения доверия инвесторов в государственные институты, которые должны заботиться о защите инвестиций в Украине, превратили ее в "зашквар", - отметила Буславец.

Она подчеркнула, что в середине декабря прошлого года НКРЭКУ начало проверку "ГарПока" относительно правомерности блокирования выплаты средств производителям. Срок этой проверки - 20 января.

"Положительную репутацию страны и доверие к ней инвесторов как иностранных, так и отечественных, выстраивать можно годами и десятилетиями, а потерять в мгновение ока, нарушая принципы и ценности, на которых она выстраивалась… А вернуть все добытое крайне трудно, почти невозможно", - добавила Буславец.