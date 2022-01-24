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Затримка розрахунків "ГарПоком" коштів "зелених" єврооблігацій негативно вплинула на інвестклімат, - Буславець

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 14:39
Затримка розрахунків "ГарПоком" коштів "зелених" єврооблігацій негативно вплинула на інвестклімат, - Буславець Фото: "зелена" енергетика в Україні (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Затримка з виплатою боргів перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел з коштів "зелених" єврооблігацій негативно вплинула на інвестиційний клімат України і похитнула довіру інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишньої в.о. міністра енергетики Ольги Буславець.

"Це мало статися ще в листопаді минулого року, коли НЕК "Укренерго" перерахувало ДП "Гарантований покупець" отримані внаслідок випуску "зелених" облігацій кошти для розрахунків із виробниками з відновлюваних джерел енергії. Але замість історії "перемоги" і хоча б часткового повернення довіри інвесторів до державних інституцій, які повинні дбати про захист інвестицій в Україні, перетворили її в "зашквар", - зазначила Буславець.

Вона наголосила, що в середині грудня минулого року НКРЕКП розпочало перевірку "ГарПоку" щодо правомірності блокування виплати коштів виробникам. Термін цієї перевірки 20 січня.

"Позитивну репутацію країни і довіру до неї інвесторів як іноземних, так і вітчизняних, вибудовувати можна роками і десятиліттями, а втратити в одну мить, порушуючи принципи і цінності, на яких вона вибудовувалася… А повернути усе здобуте вкрай важко, майже неможливо", - додала Буславець.

Нагадаємо, 21 грудня Кабінет міністрів і держпідприємство "Гарантований покупець" погасили борги перед всіма виробниками "зеленої" енергії на виконання зобов’язань перед іноземними банками та МВФ.

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