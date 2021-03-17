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Задержанный в Крыму "украинский шпион" оказался журналистом Радио Свобода

Новина українською → Крым, Среда 17 марта 2021 01:14
Задержанный в Крыму "украинский шпион" оказался журналистом Радио Свобода Фото: сотрудники ФСБ (flickr com podpolkovnikvvs)
Автор: Даша Харченко

ФСБ России задержала в Крыму якобы украинского "шпиона" Владислава Есипенко. Он оказался журналистом Радио Свобода.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

В свою очередь президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай осудил задержание и арест в аннексированном Крыму фрилансера Владислава Есипенко.

"В то время, когда Кремль применяет преследования и устрашения против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", - сказал Флай.

16 марта сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Крыму гражданина Российской Федерации по подозрению в шпионаже в пользу Украины. В его автомобиле якобы изъяли взрывное устройство.

Напомним, в феврале Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ. Они собирали данные по боеготовности армии.

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