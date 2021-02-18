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Задержанных в Крыму активистов арестовали на два месяца

Автор: Даша Харченко

В аннексированном Крыму всем задержанным мусульманским активистам оккупационный "суд" избрал меру пресечения. Их будут держать в СИЗО до середины апреля.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Отмечается, что Яшара Шихаметова Ленинский районный "суд" Севастополя арестовал до 14 апреля. Он заявил, что ФСБ подбросила ему во время обыска три книги, вероятно, запрещенные.

Остальных задержанных Киевский районный "суд" Симферополя арестовал до 15 апреля.

Их якобы подозревают в причастности к исламской партии Хизб ут-Тахрир. В России она с 2003 года признана террористической, но свободно действует в Украине и большинстве европейских стран.

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове. В ходе этих обысков задержали 7 крымских татар.

Напомним, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия превратила Крым в мощную военную базу.

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Новости Украины КрыммусульманеХизб ут-Тахрир
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