Задержанных по делу перестрелки в Броварах скоро будет больше 30, - МВД

В МВД заявили, что по каждому задержанному есть ответственность
Число задержанных по делу перестрелки в Броварах скоро будет более 30. В Министерстве внутренних дел заявили, что по каждому есть ответственность.
Об этом замминистра внутренних дел Антон Герщенко рассказал журналистам под Радой.
Вместе с тем, он заявил, что правоохранители "знают обо всех правонарушениях, которые происходят в стране".
"В Броварах по вызову 102 уже через 2 минуты приехала полиция и задержала на месте 11 правонарушителей. Сейчас количество задержанных уже скоро будет больше 30-ти. По каждому есть ответственность", - заявил он.
Также он напомнил, что двое полицейских в Кагарлыке, которых подозревают в изнасиловании и пытках через час после сообщения были задержаны и переданы Госбюро расследований.
Напомним, в Броварах произошла массовая перестрелка между группами перевозчиков, в результате чего ранения получили три человека. Из-за столкновений в Броварах президент Владимир Зеленский вызвал к себе министра внутренних дел Арсена Авакова. Последний тогда сообщил, что заказчики будут найдены.
Кроме того, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах.
Как писало РБК-Украина, перестрелка в Броварах была квалифицирована полицией как покушение на массовое убийство.
Автор: Анастасия Светлевская