ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Затриманих у справі перестрілки в Броварах скоро буде більше 30, - МВС

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 13:30
Затриманих у справі перестрілки в Броварах скоро буде більше 30, - МВС
Фото: затримання учасників стрілянини в Броварах (mvs.gov.ua)

У МВС заявили, що по кожному затриманому є відповідальність

Кількість затриманих по справі перестрілки в Броварах скоро буде більше 30. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що по кожному є відповідальність.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Герщенко розповів журналістам під Радою.

Разом з тим, він заявив, що правоохоронці "знають про всі правопорушення, які відбуваються в країні".

"У Броварах за викликом 102 вже через 2 хвилини приїхала поліція затримала на місці 11 правопорушників. Зараз кількість затриманих уже скоро буде більше 30-ти. По кожному є відповідальність", - заявив він.

Також він нагадав, що двоє поліцейських в Кагарлику, яких підозрюють у зґвалтуванні і тортурах через годину після повідомлення були затримані і передані Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, минулого тижня в Броварах сталась масова перестрілка між групами перевізників, в результаті чого поранення отримали троє людей. Через сутички в Броварах президент Володимир Зеленський викликав до себе міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Останній тоді повідомив, що замовники будуть знайдені.

Крім того, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки в Броварах.

Як повідомляло РБК-Україна, перестрілка в Броварах була кваліфікована поліцією як замах на масове вбивство.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Броварыперестрілка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся