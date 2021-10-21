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Задержание украинца среди группы шпионов в Турции. МИД отреагировал на ситуацию

Новина українською →
Киев, Четверг 21 октября 2021 09:44
Задержание украинца среди группы шпионов в Турции. МИД отреагировал на ситуацию Фото: пресс-секретарь МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Левицкий

От Турции пока не поступали официальные заявления о задержании украинца среди группы шпионов. Украина уже обратилась в правоохранительные органы иностранной страны, чтобы проверить появившуюся в медиа информацию.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель МИД Олег Николенко.

"Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения родных также не поступали", - сказал Николенко.

Он отметил, что по поручению Министерства иностранных дел, Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось к правоохранительным органам Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения нашего гражданина и детали дела, а также получить разрешение на его посещение консулом.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что в Турции задержали 6 человек по обвинению в политическом и военном шпионаже. Сообщалось, что среди арестованных может быть один украинец.

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