UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Задержание корабля с краденым украинским зерном в Турции: посол рассказал детали

Фото: посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Турция арестовала корабль, перевозивший краденое зерно, по запросу украинской стороны. Сейчас ожидается арест судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в эфире телемарафона.

"Сейчас идут межведомственные консультации по тому, как удовлетворить требование от Генеральной прокуратуры о том, чтобы это судно арестовали и привлекли к ответственности всех, кто был причастен к вывозу зерна", - объяснил он.

Дипломат отметил, что данная ситуация является прецедентом, поскольку Россия передала документы, оформленные из оккупированного порта. РФ пыталась прикрыть преступление как действие гуманитарного характера.

"Ничего общего это не имеет с правдой, это кража, это попытка начать вывоз с оккупированных территорий зерна, попытка вбить клин между Украиной и Турцией, чтобы рассорить наши два народа", - сказал Боднар.

По его словам, Украина проинформировала турецкую сторону еще в четверг. Состоялось несколько коммуникаций между руководством, некоторыми министрами.

"Сейчас мы ждем решения турецкой стороны, что на самом деле будет. В пятницу нам сообщили, что судно задержано, мы ожидаем его ареста", - подчеркнул посол.

Напомним, в порту Турции был задержан сухогруз, который перевозил краденое украинское зерно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияУкраинаРоссийская Федерация