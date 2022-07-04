Задержание корабля с краденым украинским зерном в Турции: посол рассказал детали

"Сейчас идут межведомственные консультации по тому, как удовлетворить требование от Генеральной прокуратуры о том, чтобы это судно арестовали и привлекли к ответственности всех, кто был причастен к вывозу зерна", - объяснил он.

Дипломат отметил, что данная ситуация является прецедентом, поскольку Россия передала документы, оформленные из оккупированного порта. РФ пыталась прикрыть преступление как действие гуманитарного характера.

"Ничего общего это не имеет с правдой, это кража, это попытка начать вывоз с оккупированных территорий зерна, попытка вбить клин между Украиной и Турцией, чтобы рассорить наши два народа", - сказал Боднар.

По его словам, Украина проинформировала турецкую сторону еще в четверг. Состоялось несколько коммуникаций между руководством, некоторыми министрами.

"Сейчас мы ждем решения турецкой стороны, что на самом деле будет. В пятницу нам сообщили, что судно задержано, мы ожидаем его ареста", - подчеркнул посол.