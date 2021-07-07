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Задержан захватчик "Сбербанка" в Тюмени

Автор: Анастасия Рокитна

В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение "Сбербанка". Пострадавих в результате происшествия нет.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Неизвестный, угрожая "опасным предметом" и удерживая двоих человек, требовал деньги.

Инцидент произошел в офисе на первом этаже многоквартирного дома. Жителей эвакуировали, здание оцепили.

В среду утром стало известно, что в одно из тюменских отделений "Сбербанка" зашел неизвестный мужчина, сообщил, что в его сумке находится "опасный предмет" и потребовал выдать ему деньги. Он также взял в заложники находившихся в отделении людей.

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Сбербанк Россиизахват заложников