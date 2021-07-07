Задержан захватчик "Сбербанка" в Тюмени
Фото: в РФ задержали захватчика "Сбербанка" (GettyImages)
В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение "Сбербанка". Пострадавих в результате происшествия нет.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Неизвестный, угрожая "опасным предметом" и удерживая двоих человек, требовал деньги.
Инцидент произошел в офисе на первом этаже многоквартирного дома. Жителей эвакуировали, здание оцепили.
В среду утром стало известно, что в одно из тюменских отделений "Сбербанка" зашел неизвестный мужчина, сообщил, что в его сумке находится "опасный предмет" и потребовал выдать ему деньги. Он также взял в заложники находившихся в отделении людей.