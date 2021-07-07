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Затриманий нападник "Сбербанку" в Тюмені

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Тюмень, Середа 07 липня 2021 10:34
Затриманий нападник "Сбербанку" в Тюмені Фото: у РФ затримали нападника "Сбербанку" (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Тюмені затримали чоловіка, який захопив відділення "Сбербанку". Постраждалих в результаті події немає.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Невідомий, погрожуючи "небезпечним предметом" і утримуючи двох людей, вимагав гроші.

Інцидент стався в офісі на першому поверсі багатоквартирного будинку. Жителів евакуювали, будівлю оточили.

У середу вранці стало відомо, що в одне з тюменських відділень "Сбербанку" зайшов невідомий чоловік, повідомив, що в його сумці знаходиться "небезпечний предмет" і зажадав видати йому гроші. Він також взяв в заручники в відділенні людей.

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