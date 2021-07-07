Затриманий нападник "Сбербанку" в Тюмені
Фото: у РФ затримали нападника "Сбербанку" (GettyImages)
У Тюмені затримали чоловіка, який захопив відділення "Сбербанку". Постраждалих в результаті події немає.
Про це повідомляє "РИА Новости".
Невідомий, погрожуючи "небезпечним предметом" і утримуючи двох людей, вимагав гроші.
Інцидент стався в офісі на першому поверсі багатоквартирного будинку. Жителів евакуювали, будівлю оточили.
У середу вранці стало відомо, що в одне з тюменських відділень "Сбербанку" зайшов невідомий чоловік, повідомив, що в його сумці знаходиться "небезпечний предмет" і зажадав видати йому гроші. Він також взяв в заручники в відділенні людей.