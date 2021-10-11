Задержан топчиновник оккупационной "власти" Крыма, способствующий милитаризации полуострова, - СБУ

Установлено, что мужчина приехал из РФ на полуостров для организации процесса развития важных инфраструктурных проектов. За это оккупанты пообещали ему повышение по службе.

Как сообщили правоохранители, в 2014-2017 годах мужчина работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий.

Так, во время пребывания на должностях, иностранец активно способствовал незаконному захвату имущества украинских предприятий и его использованию для развития инфраструктуры аннексированного полуострова.

В частности, речь идет о перевозке грузов Черноморского флота Минобороны РФ.

Кроме того, фигурант неоднократно принимал участие в рабочих совещаниях под председательством так называемого главы "Республики Крым" Сергея Аксенова, во время которых россиянин не только отчитывался о выполнении обязанностей, но и предоставлял предложения по развитию инфраструктурных проектов оккупантов.

В результате чего в сентябре 2021 гражданину РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) УК украины и направлено обвинительный акт в отношении его в суд.