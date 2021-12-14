Задержали и увезли неизвестно куда. В Крыму снова незаконные обыски у крымских татар

Во вторник, 14 декабря, во временно оккупированном Крыму прошли очередные обыски у крымских татар. После их завершения одного граждана Украины вывезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в Twitter .

"Во временно оккупированном Крыме очередной незаконный обыск в доме крымских татар, завершившийся задержанием и вывозом в неизвестном направлении 23-летнего Куртумера Чалгозова. Прежде чем отпустить его допрашивали по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых", - написала она.

При этом она заявила, что Россия должна прекратить репрессии против местного населения в Крыму.

"Согласно нормам международного права, Россия как государство-оккупант обязано немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного им Крыма и освободить Наримана Джеляла, Азиза и Асана Ахтемовых, а также всех незаконно удерживаемых им украинских граждан", - добавила Джапарова.