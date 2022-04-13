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Задержали мародера, который во время боевых действий в Буче, обокрал строительный супермаркет

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Буча, Среда 13 апреля 2022 19:16
Задержали мародера, который во время боевых действий в Буче, обокрал строительный супермаркет Мародер обокрал магазин в Бичи (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Татьяна Самарук

Полиция Киевской области задержала мародера, который обокрал строительный супермаркет в Буче. В частности, произошло это во время активных боевых действий в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Как выяснилось, во время активных боевых действий в городе 39-летний злоумышленник воспользовался отсутствием охраны торгового центра, проник внутрь и вынес оттуда товары.

Также впоследствии в подвале дома, где жил вор, полицейские изъяли бытовую технику, строительное и автомобильное оборудование.

Сейчас в отношении мародера начато досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали двух мародеров, которые обокрали жилье горожан, которые выехали из-за войны.

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