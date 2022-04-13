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Затримали мародера, який під час бойових дій у Бучі, обікрав будівельний супермаркет

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Буча, Середа 13 квітня 2022 19:16
Затримали мародера, який під час бойових дій у Бучі, обікрав будівельний супермаркет Мародер обікрав магазин у Бічі (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Тетяна Самарук

Поліція Київської області затримала мародера, який обікрав будівельний супермаркет у Бучі. Зокрема, сталось це під час активних бойових дій у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Як з’ясувалося, під час активних бойових дій у місті 39-річний зловмисник скористався відсутністю охорони торгівельного центру, проник всередину та виніс звідти товари.

Також згодом у підвалі будинку, де мешкав крадій, поліцейські вилучили побутову техніку, будівельне та автомобільне обладнання.

Зараз стосовно мародера розпочато досудове розслідування.

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали двох мародерів, які обікрали помешкання містян, які виїхати через війну.

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