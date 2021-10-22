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Задача законопроекта об олигархах - взять под контроль работу телеканалов, - нардеп

Новина українською →
Киев, Пятница 22 октября 2021 12:22
Автор: Наталия Гурковская

Основная задача закона об олигархах - взять под контроль редакционную политику частных телеканалов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Валентина Наливайченко.

"Это ничто иное, чем попытка навязать Украине русскую тоталитарную модель контроля над средствами массовой информации. Далее - по "примеру" страны-агрессора ввести монополию на правду и запрет на критику власти в СМИ. Для этого советники-ватники этой власти придумали печальный законопроект об олигархах, основная задача которого - диктовать редакционную политику всем частным телеканалам", - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

Нардеп добавил, что очередным примером попыток власти давить на медиа стал скандал вокруг "темникгейта" "UA: Первый".

"Вчера вся страна обсуждала наглое давление Офиса президента на "Общественное телевидение" в Украине и попытки диктовать журналистам свои условия. Однако, уверен: Украина - не Россия и не Беларусь! И подобные тоталитарные практики у нас не имеют шансов. Не будет у Украины офисно-президентсько-"подолячных "СМИ", - заявил Наливайченко.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

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Дмитрий Разумков Наливайченко
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