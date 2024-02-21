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Забудовниками спростили реєстрацію спеціальних майнових прав на майбутні об‘єкти нерухомості

Фото: забудовниками спростили реєстрацію спеціальних майнових прав на майбутні об‘єкти нерухомості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Забудовникам спростили реєстрацію спеціального майнового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відтепер первинна реєстрація буде відбуватися автоматично - без участі державного реєстратора через Єдину державну систему у сфері будівництва, де для цього запрацював відповідний функціонал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, це дозволить в автоматичному режимі надавати ДРРП електронні заяви про первинну реєстрацію спеціального майнового права на подільний об’єкт незавершеного будівництва (будинок) та його складові частини - майбутні об’єкти нерухомості (квартири, машино/паркомісця, приміщення тощо), для подальшої одночасної автоматичної реєстрації речових прав та обтяжень на такі об’єкти.

"Спеціальне майнове право (СМП) – різновид майнового права, яке засвідчує факт володіння і розпорядження об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості. Для того, щоб зареєструвати таке право замовнику будівництва потрібно створити певні документи у ЄДЕССБ і оприлюднити детальну інформацію про об’єкт будівництва та дані про себе. Але заява про державну реєстрацію спеціального майнового права відтепер надаватиметься до ДРРП автоматично", - розповіла очільниця профільного комітету.

Вона додала, що замовники будівництва таким чином отримають зручний сервіс, швидку реєстрацію об’єкта в режимі “без паперів” та зменшать витрати на це. Також запуск автореєстрацій убезпечить від вчинення шахрайських дій. Крім цього, автореєстрація стане корисною і для інвесторів, які матимуть змогу ознайомитися з коректною інформацією про об'єкти на порталі ЄДЕССБ та розуміти статус майбутнього об‘єкту нерухомості. 

Реєстрація відбуватиметься за 4 кроки:

  • Створити заяву;
  • Підписати заяву;
  • Зареєструвати заяву;
  • Отримати результат державної реєстрації в ДРРП.

Після внесення в ЄДЕССБ заяви про реєстрацію СМП замовник зможе відслідковувати статус реєстрації об'єкта в ДРРП у картці заяви, а інвестори в нерухомість отримають можливість в реальному часі перевірити забудовника та об’єкт, що йому сподобався. Це, по суті, є додатковим захистом від шахрайських схем та зловживань недобросовісних гравців.  

"Сьогодні на порталі ЄДЕССБ вже є 51 зареєстрована заява від замовників будівництва. Крім того, користувачі е-системи розпочали внесення відомостей і створення документів, необхідних для реєстрації СМП на понад 80 об'єктів будівництва. У рамках тестування автоматичної первинної реєстрації СМП - вже зареєстровано 2 об’єкти будівництва", - розповіла Олена Шуляк.  

Парламентарка повідомила, що наступними кроками в розширенні функціоналу ЄДЕССБ мають стати:

  • Запуск автоматичної видачі дозволів на будівництво об’єктів класу наслідків СС2 і СС3 за умови, якщо всі необхідні відомості містяться в національних електронних інформаційних ресурсах та інформація, яка подана замовником, пройшла успішну перевірку;
  • Введення автоматичного блокування видачі позитивного висновку експертизи проєктної документації, яка не пройшла перевірку в системі.

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ЖитлоОлена Шуляк