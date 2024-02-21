Забудовниками спростили реєстрацію спеціальних майнових прав на майбутні об‘єкти нерухомості

За її словами, це дозволить в автоматичному режимі надавати ДРРП електронні заяви про первинну реєстрацію спеціального майнового права на подільний об’єкт незавершеного будівництва (будинок) та його складові частини - майбутні об’єкти нерухомості (квартири, машино/паркомісця, приміщення тощо), для подальшої одночасної автоматичної реєстрації речових прав та обтяжень на такі об’єкти.

"Спеціальне майнове право (СМП) – різновид майнового права, яке засвідчує факт володіння і розпорядження об’єктом незавершеного будівництва, майбутнім об’єктом нерухомості. Для того, щоб зареєструвати таке право замовнику будівництва потрібно створити певні документи у ЄДЕССБ і оприлюднити детальну інформацію про об’єкт будівництва та дані про себе. Але заява про державну реєстрацію спеціального майнового права відтепер надаватиметься до ДРРП автоматично", - розповіла очільниця профільного комітету.

Вона додала, що замовники будівництва таким чином отримають зручний сервіс, швидку реєстрацію об’єкта в режимі “без паперів” та зменшать витрати на це. Також запуск автореєстрацій убезпечить від вчинення шахрайських дій. Крім цього, автореєстрація стане корисною і для інвесторів, які матимуть змогу ознайомитися з коректною інформацією про об'єкти на порталі ЄДЕССБ та розуміти статус майбутнього об‘єкту нерухомості.

Реєстрація відбуватиметься за 4 кроки:

Створити заяву;

Підписати заяву;

Зареєструвати заяву;

Отримати результат державної реєстрації в ДРРП.

Після внесення в ЄДЕССБ заяви про реєстрацію СМП замовник зможе відслідковувати статус реєстрації об'єкта в ДРРП у картці заяви, а інвестори в нерухомість отримають можливість в реальному часі перевірити забудовника та об’єкт, що йому сподобався. Це, по суті, є додатковим захистом від шахрайських схем та зловживань недобросовісних гравців.

"Сьогодні на порталі ЄДЕССБ вже є 51 зареєстрована заява від замовників будівництва. Крім того, користувачі е-системи розпочали внесення відомостей і створення документів, необхідних для реєстрації СМП на понад 80 об'єктів будівництва. У рамках тестування автоматичної первинної реєстрації СМП - вже зареєстровано 2 об’єкти будівництва", - розповіла Олена Шуляк.

Парламентарка повідомила, що наступними кроками в розширенні функціоналу ЄДЕССБ мають стати: