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Забудова парку "Нивки" у Києві: НАБУ повідомило про підозру екс-чиновнику КМДА

Фото: НАБУ повідомило про підозру екс-чиновнику КМДА у справі про забудову парку "Нивки" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці розширили коло підозрюваних у справі щодо незаконної забудови парку "Нивки" у Києві. Зокрема, про підозру повідомили колишньому чиновнику Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

За даними НАБУ, у справі про незаконну передачу парку "Нивки" під забудову підозри отримали колишній начальник відділу департаменту земельних ресурсів КМДА та колишній керівник компанії, яка за рішенням Київської міськради отримала в оренду земельну ділянку у парку.

Правоохоронцям з'ясували, що підозрювані змогли отримати недостовірну інформацію щодо неналежності ділянки парку до природно-заповідного фонду. Директор департаменту КМДА використав ці дані, коли готував для розгляду депутатів проект рішення щодо будівництва на території парку "Нивки" житлово-офісного комплексу.

Зокрема, за даними НАБУ, неправдиву інформацію екс-чиновник вніс до пояснювальної записки до проекту рішення.

Внаслідок цього компанія отримала 0,6 га на території парку під забудову, а територіальна громада Києва втратила приблизно 6,4 мільйона гривень.

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому правоохоронці повідомили про підозру заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Оленича у справі про незаконну забудову парку "Нивки".

Сам чиновник заперечує версію слідства та зазначає, що все було відповідно до чинного законодавства.

 

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