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Забродский: отношения с Нидерландами ухудшатся из-за освобождения Цемаха

Новости » Политика    06.09.2019 - 14:11
Забродский: отношения с Нидерландами ухудшатся из-за освобождения Цемаха
Фото: Михаил Забродский (facebook.com v geletey)

Забродский прокомментировал освобождение Цемаха

Освобождение свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха ухудшит отношения Украины с Нидерландами. Такое мнение высказал народный депутат из фракции "Европейская солидарность", экс-командир 95-й отдельной аэромобильной бригады Михаил Забродский.

"Такой шаг 100% ухудшит отношения Украины с Нидерландами. Потому что мы фактически отдаем в руки потенциальному виновнику трагедии ключевого свидетеля, который мог бы стать ключевой фигурой на Гаагском трибунале, все шансы попасть на который имеет военно-политическое руководство Российской Федерации", - прокомментировал он.

Забродский отметил, что президент РФ Владимир Путин ничего просто так не делает и многоходовая комбинация с обменом, манипуляция конкретными фамилиями, которые должны бы оказаться в списке - это не исключение.

"Возможно, это было одним из условий обмена. Поэтому не просто так появилось это сегодняшнее заявление Путина. И ключ к изменению отношений между Украиной и РФ лежит не в обмене, а в прекращении огня на Востоке Украины и выполнении Минских договоренностей", - отметил политик.

#Вживую Михаил Забродский об увольнении Владимира Цемаха: Такой шаг 100% ухудшит отношения Украины с Нидерландами. Потому что мы фактически отдаем в руки потенциальному виновнику трагедии ключевого свидетеля, который мог бы стать ключевой фигурой на Гаагском трибунале, все шансы попасть на который имеет военно-политическое руководство Российской Федерации. Лидер РФ Владимир Путин ничего просто так не делает. И многоходовая комбинация с обменом, манипуляция конкретными фамилиями, которые имели бы оказаться в списке - это не исключение. Возможно, это было одним из условий обмена. Поэтому не просто так с'явилась эта сегодняшнее заявление Путина. И ключ к изменению отношений между Украиной и РФ лежит не в обмене, а в прекращении огня на Востоке Украины и выполнении Минских договоренностей.

Опубликовано Европейская Солидарность Четверг, 5 сентября 2019 г.

Обмен пленными между Украиной и Россией: что известно Списки на обмен пленных могут корректировать
Новости Украины освобождениеНидерландыобмен пленными
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