Забродский: отношения с Нидерландами ухудшатся из-за освобождения Цемаха

Фото: Михаил Забродский (facebook.com v geletey)

Забродский прокомментировал освобождение Цемаха

Освобождение свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха ухудшит отношения Украины с Нидерландами. Такое мнение высказал народный депутат из фракции "Европейская солидарность", экс-командир 95-й отдельной аэромобильной бригады Михаил Забродский.

"Такой шаг 100% ухудшит отношения Украины с Нидерландами. Потому что мы фактически отдаем в руки потенциальному виновнику трагедии ключевого свидетеля, который мог бы стать ключевой фигурой на Гаагском трибунале, все шансы попасть на который имеет военно-политическое руководство Российской Федерации", - прокомментировал он.

Забродский отметил, что президент РФ Владимир Путин ничего просто так не делает и многоходовая комбинация с обменом, манипуляция конкретными фамилиями, которые должны бы оказаться в списке - это не исключение.

"Возможно, это было одним из условий обмена. Поэтому не просто так появилось это сегодняшнее заявление Путина. И ключ к изменению отношений между Украиной и РФ лежит не в обмене, а в прекращении огня на Востоке Украины и выполнении Минских договоренностей", - отметил политик.