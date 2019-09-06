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Забродський: відносини з Нідерландами погіршаться через звільнення Цемаха

Новини » Політика    06.09.2019 - 14:11
Забродський: відносини з Нідерландами погіршаться через звільнення Цемаха
Фото: Михайло Забродський (facebook.com v geletey)

Забродський прокоментував звільнення Цемаха

Звільнення свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха погіршить відносини України з Нідерландами. Таку думку висловив народний депутат з фракції "Європейська солідарність", екскомандир 95-ї окремої аеромобільної бригади Михайло Забродський.

"Такий крок 100% погіршить відносини України з Нідерландами. Тому що ми фактично віддаємо в руки потенційному винуватцю трагедії ключового свідка, який міг би стати ключовою фігурою на Гаазькому трибуналі, всі шанси потрапити на який має військово-політичне керівництво Російської Федерації", - прокоментував він.

Забродський зазначив, що президент РФ Володимир Путін нічого просто так не робить і багатоходова комбінація з обміном, маніпуляція конкретними прізвищами, які мали б опинитися у списку - це не виключення.

"Можливо, це було однією з умов обміну. Тому не просто так з'явилася ця сьогоднішня заява Путіна. І ключ до зміни відносин між Україною та РФ лежить не в обміні, а у припиненні вогню на Сході України і у виконанні Мінських домовленостей", - зазначив політик.

#Наживо Михайло Забродський про звільнення Володимира Цемаха: Такий крок 100% погіршить відносини України з Нідерландами. Тому що ми фактично віддаємо в руки потенційному винуватцю трагедії ключового свідка, який міг би стати ключовою фігурою на Гаазькому трибуналі, всі шанси потрапити на який має військово-політичне керівництво Російської Федерації. Лідер РФ Володимир Путін нічого просто так не робить. І багатоходова комбінація з обміном, маніпуляція конкретними прізвищами, які мали б опинитися у списку - це не виключення. Можливо, це було однією з умов обміну. Тому не просто так з'явилася ця сьогоднішня заява Путіна. І ключ до зміни відносин між Україною та РФ лежить не в обміні, а у припиненні вогню на Сході України і у виконанні Мінських домовленостей.

Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 5 вересня 2019 р.

Обмін полоненими між Україною і Росією: що відомо Списки на обмін полонених можуть коректувати
Новини України освобождениеНідерландиобмін полоненими
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