Фото: Михаил Забродский (из открытых источников)

Мир может быть установлен путем введения миротворцев на государственную границу, считает Забродский

Мир на Донбассе может быть установлен только на украинских условиях, – прежде всего путем введения миротворцев на государственную границу, а не только на линию столкновения. Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил генерал-лейтенант, командующий десантно-штурмовыми войсками, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Контроль поставки топлива, оружия, боеприпасов, контроль перемещения людей, в том числе незаконных вооруженных формирований, разоружение незаконных формирований, после этого – выборы на общегосударственных принципах", – сказал Забродский.

Он также отметил, что отвод войск в районе Станицы Луганской создал риски захвата российско-террористическими войсками новых украинских территорий, поскольку данные украинской разведки не подтверждают выполнение боевиками всех требований, предусмотренных протоколами о разведении войск.

"Сейчас разрыв между нами и ними два километра. Два километра с военной точки зрения – это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы на почти два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел, нет, есть подтверждение ОБСЕ", – отметил Забродский.

Как отмечает ЕС, по информации из Луганской области, боевики в спешном порядке готовят железную конструкцию, которая позволит очень быстро ввести в строй мост возле Станицы Луганской.

"Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды", – предостерег генерал Забродский.

Он также подчеркнул, что в случае форсирования Северского Донца украинские Вооруженные силы дадут отпор сепаратистам, но при этом могут быть значительные человеческие потери с обеих сторон, а также среди гражданского населения.