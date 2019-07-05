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Забродський: мир на Донбасі може бути встановлений лише на українських умовах

Новини » Політика    05.07.2019 - 11:37
Забродський: мир на Донбасі може бути встановлений лише на українських умовах
Фото: Михайло Забродський (з відкритих джерел)

Мир може бути встановлений шляхом введення миротворців на державний кордон, вважає Забродський

Мир на Донбасі може бути встановлений лише на українських умовах – перш за все шляхом введення миротворців на державний кордон, а не тільки на лінію зіткнення. Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив генерал-лейтенант, командувач десантно-штурмовими військами, кандидат у народні депутати від партії "Європейська солідарність" Михайло Забродський, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Контроль постачання пального, зброї, боєприпасів, контроль переміщення людей, в тому числі незаконних збройних формувань, роззброєння незаконних формувань, після цього  – вибори на загальнодержавних засадах", – сказав Забродський.

Він також зазначив, що відведення військ у районі Станиці Луганської створило ризики захоплення російсько-терористичними військами нових українських територій – оскільки дані української розвідки не підтверджують виконання бойовиками всіх вимог, які передбачені протоколами про розведення військ. 

"Зараз розрив між нами і ними два кілометри. Два кілометри з військової точки зору – це ускладнений контакт на рівні стрілецької зброї. Решта засобів ураження, навіть батальйонної ланки, можуть застосовуватися практично без обмежень. Ми  на майже два кілометри теоретично розширили сіру зону, оскільки підтверджень розвідки стосовно того, що противник відійшов, немає, є підтвердження ОБСЄ", – наголосив Забродський.

Як зазначає ЄС, за інформацією з Луганської області, бойовики у спішному порядку готують залізну конструкцію, яка дозволить дуже швидко ввести в дію міст біля Станиці Луганської.

"Міст перекриває бар’єрну ділянку під назвою річка Сіверський Донець. Зараз ми відійшли на кілометр углиб своєї території. Ми створили всі умови для того, щоб спростити противнику форсування цієї водної перешкоди", – застеріг генерал Забродський.

Він також наголосив, що у разі форсування Сіверського Донця українські Збройні сили дадуть відкоша сепаратистам, але при цьому можуть бути значні людські втрати з обох боків, а також серед цивільного населення.

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