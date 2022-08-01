Как забрать деньги у России и восстановить Украину после войны

Россия должна заплатить каждому украинцу за причиненные войной разрушения и убийства мирных граждан. Вопрос лишь во времени, когда это произойдет. О международном опыте ареста активов преступных режимов, который может пригодиться в Украине – в колонке кандидата юридических наук, управляющего партнера ЮФ TOTUM Юрия Хапко для РБК-Украина.

После начала широкомасштабной войны 24 февраля правительства по всему миру заблокировали счета, связанные с Россией и олигархами путинского режима. Только, собственно, золотовалютных активов РФ, попавших под блокировку, более 300 млрд долларов. Политики западных стран не сомневаются, что эти средства должна получить Украина. Вопрос – каким образом.

В американском обществе идут дискуссии о возможности принудительной конфискации арестованного имущества России. В США некоторые убеждены, что действующее законодательство их страны позволяет лишь замораживать, а не продавать иностранную собственность во время международного кризиса.

В дополнение к юридическим помехам эксперты утверждают, что это может заставить страны неохотно сохранять свои резервы в долларах, опасаясь, что в будущих конфликтах США и их союзники конфискуют средства.

Какие есть прецеденты использования замороженных средств?

В феврале 11 февраля 2022 года президент США издал указ о том, что все активы центрального банка Афганистана заблокированы и должны быть немедленно переведены на консолидированный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка для поддержания благосостояния народа Афганистана.

Часть этих средств также будет использована для компенсации жертвам терроризма, совершенного представителями Афганистана, но по результатам судебного разбирательства.

Еще один пример – Иран. В 2012 году президент США издал Executive Order 13599, которым заблокировал все активы правительства Ирана, включая активы центрального банка и финансовых учреждений, которые принадлежат или контролируются Ираном. Единственное условие – если такие активы находятся в пределах юрисдикции США или "в пределах владения или контроля любого лица Соединенных Штатов, включая любой иностранный филиал".

Таким образом, активы Ирана и иранских государственных учреждений, включая Bank Markazi, подлежали исполнительным производством по разным делам в США или за рубежом, и были распределены между кредиторами по решению суда. В отношении этих событий по состоянию на 2022 год на рассмотрении Международного суда ООН находится дело по заявлению Ирана.

Что в других странах?

В соседней со Штатами Канаде есть подготовленный законопроект, который позволит изъять замороженные активы и передать их гуманитарным группам или иностранным правительствам. Законопроект прошел два чтения в Сенате и сейчас рассматриваются поправки к нему.

Целью этого закона является установление режима, с помощью которого определенное имущество, связанное с международными нарушениями прав человека, которое арестовано, заморожено или конфисковано в соответствии с канадским законодательством, может быть перепрофилировано.

Как это будет работать?

Предусмотрен такой механизм. По заявлению генпрокурора или другого лица с письменного согласия генпрокурора судья может принять приказ, которым присудит a) передачу замороженных активов для суда; (b) продажу замороженного актива и выплату средств от продажи в суд; (c) другим необходимым при определенных обстоятельствах образом распорядиться замороженными активами.

Деньги, уплаченные в суд в соответствии с настоящим законом, могут быть распределены по приказу любому физическому или юридическому лицу, включая иностранное государство, в любой сумме или пропорции, которые суд считает нужным, если, по мнению суда, денежные средства будут использованы с целью, которую суд считает справедливой и надлежащей при данных обстоятельствах.

Что думают по этому поводу в ЕС?

Еще в конце мая 2002 года Еврокомиссия приняла предложение для Директивы, которая позволит конфисковать активы российских олигархов, которые пытаются нарушить ограничительные меры. Например, если они решат перемещать свои яхты за пределы ЕС или изменять право собственности на их имущество.

И хотя предложенная Директива не предусматривает автоматическую конфискацию всех активов лиц, которые находятся в списке ограничительных мер ЕС, она позволит конфискации активов, связанных с нарушением санкций. Сейчас данное предложение на рассмотрении Совета ЕС.

Но некоторые страны-члены скептически относятся к попыткам финансирования восстановления Украины с помощью арестованных активов, учитывая необходимость защиты надлежащего процесса и защиты прав собственности.

Немецкие чиновники отмечают, что связанная с санкциями экспроприация потребует изменения конституции страны, гарантирующей частную собственность. В целом окончательная позиция европейских стран только формируется.

В любом случае беспрецедентное нарушение Россией норм международного права и развязывание полномасштабной войны в Украине стало вызовом для международного правопорядка. Никакие имеющиеся механизмы возмещения вреда не являются однозначно эффективными. Единственное, что нужно начать делать уже сейчас, это системным образом зафиксировать нанесенный ущерб. Ведь это единственный знаменатель относительно всех имеющихся механизмов и тех, которые только на стадии разработки.