Заборону вейпів потрібно переглянути - контрабанда зростає, а бюджет втрачатиме 5 млрд щороку, - УВА

Українська вейп асоціація (УВА) закликає владу переглянути закон №1978, де йдеться, зокрема, про заборону на імпорт і виробництво ароматизованих електронних сигарет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю директора УВА Юрія Суптеля.

Закон набув чинності ще 11 липня 2023 року, але курців в країні менше не стало, натомість розквітла нелегальна інтернет-торгівля. Ціла галузь, яка мала сплатити в 2023 році 5 млрд грн податків та зборів доживає останні місяці. Ринок електронних сигарет поступово переходить до рук контрабандистів.

За словами Суптеля, в 2022 році від оподаткування галузі електронних сигарет було зібрано приблизно 2 млрд грн, а на 2023 рік планувалося сплатити до державного бюджету майже 5 млрд грн податків та зборів. Однак через поспішне прийняття закону №1978, автори якого навіть не консультувалися з операторами ринку, держава цих коштів не отримає.

За даними асоціації, в Україні постійними курцями є близько 7 млн людей, але за останні 5 років, близько 1 млн мігрували з традиційних сигарет на електронні, і не збираються повертатись до старої, більш шкідливої звички.

Заборона ароматизованих електронних сигарет в законному обігу спонукає курців шукати альтернативу на нелегальному ринку: в анонімних телеграм-каналах, в онлайн-магазинах. На думку фахівців, до кінця 2023 року близько 70% ринку електронних сигарет може опинитися в тіні, а після закінчення запасів пристроїв для куріння ввезених раніше, у тінь піде навіть 90% ринку.

За розрахунками УВА, контрабандисти та тіньовики вже з серпня 2023 року отримують близько пів мільярда гривень прибутку щомісяця. Легка доступність контрабандних електронних сигарет в онлайн та на стихійних базарах створює серйозні проблеми для регулювання цього ринку та відкриває двері для неповнолітніх до нікотинової продукції. Національна поліція України не має ресурсів боротись з нелегальними онлайн продажами та контролювати роботу поштових операторів.

Досвід Китаю показав, що повна заборона, привела до розквіту контрабанди електронними сигаретами та до шалених збитків для бюджету. Натомість Великобританія на урядовому урівні пропагує електронні пристрої як безпечнішу альтернативу для курців традиційних сигарет.

Члени асоціації, що представляє основних операторів цього ринку, закликають владу до діалогу. На їх думку, взяти під законний контроль ринок електронних сигарет, можна лише змінивши текст закону №1978.

"Зараз у держави є вибір: допомогти курцям перейти на менш шкідливі продукти, дозволити новій галузі розвиватись та сплачувати податки у найважчий для країни час, або ж подарувати мільярди контрабандистам, загнавши цілу галузь у тінь. Ми сподіваємось, що уряд та депутати замисляться над абсурдністю заборони та приймуть вірне рішення", - кажуть в асоціації.

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