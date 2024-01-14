Заборона на відключення світла боржникам заважає отримувати кошти на ремонти енергосистеми, - юрист

Завдяки дозволу на відключення електроенергії боржникам вийде частково погасити борги в енергетиці та отримати кошти на ремонт постраждалих внаслідок обстрілів енергооб'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця.

За його словами, наразі борги населення перед постачальниками електроенергії складають понад 20 млрд грн. Через це постачальники формують борги перед операторами системи розподілу.

"Це означає, що енергокомпанії, які утримують регіональну енергетичну інфраструктуру недоотримують кошти, які могли б спрямувати на ремонти та відновлення системи, особливо після російських атак", - поясняє юрист.

Водночас у постачальників не було жодного інструменту впливу на боржників, які почали накопичували свою заборгованість ще навіть до початку широкомасштабного вторгнення.

"Відтепер до припинення воєнного стану заборонено штрафувати, стягувати заборгованість відключати за борги лише те населення, житло яких розташоване на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або вони є тимчасово окупованими", - підкреслив Трохимець.

Він додав, що для визначення територій, де не можна стягувати заборгованість та відключати від електропостачання, будуть користуватися реєстром Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше голова Нацкомісії з регулювання енергетики Костянтин Ущаповський заявив, що дозвіл на відключення боржників -необхідний крок для забезпечення нормальної роботи енергосистеми.