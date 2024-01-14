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Запрет на отключение света должникам мешает получать средства на ремонт энергосистемы, - юрист

Воскресенье 14 января 2024 19:21
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Запрет на отключение света должникам мешает получать средства на ремонт энергосистемы, - юрист Фото: запрет на отключение света должникам мешает получать средства на ремонт энергосистемы, - юрист
Автор: Александр Мороз

Благодаря разрешению на отключение электроэнергии должникам выйдет частично погасить долги в энергетике и получить средства на ремонт пострадавших в результате обстрелов энергообъектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трохимца.

По его словам, в настоящее время долги населения перед поставщиками электроэнергии составляют более 20 млрд грн. Поэтому поставщики формируют долги перед операторами системы распределения.

"Это означает, что энергокомпании, которые удерживают региональную энергетическую инфраструктуру, недополучают средства, которые могли бы направить на ремонты и восстановление системы, особенно после российских атак", - объясняет юрист.

В то же время, у поставщиков не было никакого инструмента влияния на должников, которые начали накапливать свою задолженность еще даже до начала широкомасштабного вторжения.

"Отныне до прекращения военного положения запрещено штрафовать, взимать задолженность отключать за долги только то население, жилье которых расположено на территориях, где ведутся или велись боевые действия или они временно оккупированы", - подчеркнул Трохимец.

Он добавил, что для определения территорий, где нельзя взимать задолженность и отключать от электроснабжения, будут использовать реестр Минреинтеграции.

Напомним, ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников - необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.

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