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Заборона маркетплейсів для бронювання ліків: організації з захисту прав пацієнтів занепокоєні проєктом

Фото: Кабмін готує проект заборони маркетплейсів з бронювання ліків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Україні можуть заборонити маркетплейси - майданчики, які надають споживачам інформацію про наявність, ціни та знижки на ліки онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Всеукраїнську Раду захисту прав та безпеки пацієнтів.

Експерти проаналізували проект постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)», й виявили що фактично дія документу унеможливить використання суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів. 

Рада захисту прав та безпеки пацієнтів вказує на зміни, передбачені п. 159-1 Ліцензійних умов, якими пропозиція продавати ліки має надходити виключно на веб-сайті ліцензіата. 

"Зараз 30% покупок в аптеках здійснюються через маркетплейси, аптеки заохочують бронювання онлайн саме знижками, середній розмір яких - 15%. Маркетплейси (apteki.uatabletki.ua, doc.uacompendiummypharmacy.com.uazdorovi.ua, medbrowse.com.ua, likie.ua та інші)  не продають ліки, а лише бронюють – споживач приходить до обраної аптеки, там оплачує і отримує товар. Але основна їх цінність - це пошук найближчої аптеки з потрібними ліками по прийнятній ціні. Тому для громадян втрата майданчиків, на яких можна порівняти ціни та перевірити наявність потрібних лікарських засобів є відкатом в минуле, а не позитивними змінами, як вказано в пояснювальній записці до Постанови", - йдеться у заяві пацієнтської організації.

Крім того, на думку фахівців, блокування аптечних маркетплейсів та прайс-агрегаторів призведе до відсутності конкуренції, монополізації ринку великими мережами і, як наслідок, зростання ціни для споживача.

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