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Заборона на експорт газу створила складну ситуацію на газовому ринку, - експерт

Фото: заборона на експорт газу створила складну ситуацію на газовому ринку (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Через заборону на експорт природного газу на газовому ринку виникла складна ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) Арсена Ільіна.

"З газом ситуація складна, бо експорт заборонений, а "Нафтогаз" у 2022 році пішов з біржового ринку, потім повертався. "Нафтогаз" є основним маркет-мейкером, тому якщо його нема на ринку, то казати про якісь індикатори складно", - сказав він. 

Ільін нагадав, що у 2023 році "Нафтогаз" був присутній на ринку і тоді газ повертався на біржу. 

Він підкреслив, що наразі газовий ринок діє з великими обмеженнями. 

Раніше Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.

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Газ