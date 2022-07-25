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Запрет въезда в Украину Корбана разрушил управление Штабом обороны Днепра, - Филатов

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Понедельник 25 июля 2022 20:35
Запрет въезда в Украину Корбана разрушил управление Штабом обороны Днепра, - Филатов Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что лишение гражданства и запрет въезда в Украину Геннадия Корбана полностью разрушили управление Штабом обороны Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

По его словам, Штаб обороны города и области работает, впрочем, возникло много логистических, транспортных, финансовых и моральных проблем из-за того, что огромное количество вопросов и контактов было замкнуто лично на Корбане.

"Недопуск в Украину Корбана полностью разрушил управление Штабом Днепра.
И это горько, несправедливо и бессмысленно. Геннадий на связи, он наконец покинул транзитную зону, куда его выставили без документов как человека без гражданства. Он дистанционно помогает нам и абсолютно включен в работу штаба", - добавил Филатов.

Он также добавил, что в ближайшее время представит план общественной поддержки Корбана. Он заверил, что будет действовать исключительно в правовом поле.

"С несправедливостью и беззаконием, особенно во время войны, можно бороться только достоинством и правдой", - написал он.

Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

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