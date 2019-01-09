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Заблудившийся в Карпатах на Рождество турист вышел на связь

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 18:08
Заблудившийся в Карпатах на Рождество турист вышел на связь
Иллюстративное фото (pixabay.com/simon)

Спасатели продолжают поиски

Турист, который заблудился 6 января в районе горы Гемба в Межгорском районе, позвонил своему товарищу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В настоящее время спасатели проверяют информацию о вероятном местонахождении туриста.

"Сейчас стало известно, что около 15 часов 9 января мужчина вышел на связь с товарищем и сообщил, что находится возле неизвестной ему горной реки. Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе учитывая полученную информацию. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 января в ГСЧС поступило сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. После обеда 7 января спасателям удалось установить телефонную связь с одним из туристов, который сообщил свои координаты и в 15:40 спасатели отыскали его в удовлетворительном состоянии у подножия горы Стой со стороны Свалявского района.

В то же время, его товарища найти не удалось. Как выяснилось, во время блуждания в горах туристы решили разделиться и пошли в разные стороны.

Ранее сообщалось, что в Карпатах спасатели нашли тело туриста, который заблудился в ночь перед Рождеством.

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