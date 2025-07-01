Забирали квартири померлих у Запоріжжі. ДБР повідомило підозру поліцейському та адвокату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Деталі справи

Як встановило розслідування, до схеми причетні співробітник поліції та адвокатка, які привласнювали нерухомість, що мала перейти у власність міста. Загальна вартість такого майна перевищує 3,6 млн гривень.

Правоохоронець за допомогою службових зв’язків дізнавався про смерть самотніх людей, які не мали спадкоємців. Його спільниця - адвокатка - забезпечувала "юридичний супровід" оборудок, прикриваючи дії фальшивими документами.

Після смерті власника вони створювали фіктивні боргові зобов’язання, нібито укладені ще за життя померлого. Далі підробляли документи, які нібито підтверджували борги, та зверталися до суду з вимогою передати квартиру "в рахунок боргу". Надалі нерухомість продавалася через ліквідовану ще у 2012 році товарну біржу, що дозволяло легалізувати майно.

У ДБР вказали, що встановили п’ять таких епізодів. На всі об’єкти накладено арешт.

Що загрожує

Фігурантам справи повідомлено про підозру одразу за декількома статтями: шахрайство, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Якщо їхню вину доведуть, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: ДБР повідомило про підозру правоохоронцю та адвокату (dbr.gov.ua)