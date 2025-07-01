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Забирали квартиры умерших в Запорожье. ГБР сообщило подозрение полицейскому и адвокату

Запорожье, Вторник 01 июля 2025 10:48
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Забирали квартиры умерших в Запорожье. ГБР сообщило подозрение полицейскому и адвокату Фото: ГБР разоблачило правоохранителя и адвоката, которые забирали квартиры в Запорожье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Запорожье разоблачили схему незаконного завладения квартирами умерших одиноких людей. Подозрение объявили действующему правоохранителю и адвокату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Детали дела

Как установило расследование, к схеме причастны сотрудник полиции и адвокат. Они присваивали недвижимость, которая должна была перейти в собственность города. Общая стоимость такого имущества превышает 3,6 млн гривен.

Правоохранитель с помощью служебных связей узнавал о смерти одиноких людей, которые не имели наследников. Его сообщница - адвокат - обеспечивала "юридическое сопровождение" сделок, прикрывая действия фальшивыми документами.

После смерти владельца они создавали фиктивные долговые обязательства, якобы заключенные еще при жизни умершего. Далее подделывали документы, которые якобы подтверждали долги, и обращались в суд с требованием передать квартиру "в счет долга". В дальнейшем недвижимость продавалась через ликвидированную еще в 2012 году товарную биржу, что позволяло легализовать имущество.

В ГБР указали, что установили пять таких эпизодов. На все объекты наложен арест.

Что грозит

Фигурантам дела сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям: мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов. Если их вину докажут, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: ГБР сообщило о подозрении правоохранителю и адвокату (dbr.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало, что в Запорожье правоохранители разоблачили мошенническую схему, по которой злоумышленники завладевали приобретенными квартирами своих жертв в обмен на арендованные. По такому принципу работают так называемые "черные" риелторы.

Также рассказывало о другой схеме мошенничества, где людям сдавали в аренду жилье, которого не существует.

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ГБР Запорожье
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