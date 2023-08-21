Забезпечить чверть населення. У Кривий Ріг почали подавати воду новим водопроводом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook .

Як зазначають у відомстві, водогін почали будувати на третій день після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

"Перша нитка дозволить забезпечити доступом до води близько 25% населення Кривого Рогу Дніпропетровської області", - сказано у повідомленні міністерства.

Там уточнюють, що вода з річки Інгулець подається насосною станцією у підземний трубопровід. Після цього відкритим каналом вона потрапляє до Південного водосховища і подається мешканцям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів.

Загалом водопровід складається з чотирьох ниток. Інші три планують запустити на початку осені.

У міністерстві наголошують, що через російський теракт на Каховській ГЕС перебої з водопостачанням спостерігаються у близько мільйона українців. У деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, питну воду люди купують у пляшках.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, на початку червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до осушення Каховського водосховища та затоплення низки населених пунктів.

Ворог почав звинувачувати Україну в нібито ракетному ударі. Але пізніше їх вкиди спростували - фахівці в інженерній справі розповіли, що до таких руйнувань міг спричинити лише підрив зсередини.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголошував, що через теракт РФ частина міста може залишитися без водопостачання.