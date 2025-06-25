У Забайкальському краї РФ на складі боєприпасів лунали вибухи: що відомо

Вибухи на артилерійських складах РФ

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну на російських складах суттєво почастішали вибухи. Так, 22 квітня детонував один із найбільших складів боєприпасів російської армії, що розташований менш як у 100 км від Москви.

На території військової частини у Володимирській області пролунали вибухи, після чого почалося загоряння. У довколишніх населених пунктах оголосили евакуацію. Міністерство оборони РФ назвало причиною вибухів у Барсовому "порушення вимог безпеки".

За даними Defense Express, потенційне ураження 51-й арсеналу ГРАУ можна було б вважати найскладнішим. Оскільки він щільно охороняється російськими засобами ППО через наближеність до Москви, де протиповітряна оборона є найбільш сконцентрованою.

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