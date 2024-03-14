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Забарний дебютним голом в АПЛ долучився до шоу з фантастичним камбеком "Борнмута": відео

Фото: Ілля Забарний вперше забив на Альбіоні (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Український оборонець англійського "Борнмута" Ілля Забарний допоміг здобути надвольову перемогу над "Лутоном" у перенесеному матчі 17-го туру чемпіонату Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 17-й тур (перенесений матч)

"Борнмут" – "Лутон" – 4:3

Голи: Соланке, 50, Забарний, 62, Семеніо, 64, 83 – Чонг, 9, Огбене, 31, Барклі, 45+1

 

 

Гості з передмістя Лондона відкрили рахунок у дебюті зустрічі, коли Чонг на дальній стійці головою замкнув навіс Кларка. У середині тайму його заспів підтримав Огбене, який у дотик переправив м'яч у сітку. А в роздягальню третій гол "Лутона" оформив Барклі – з меж штрафного потужно пробив під поперечину.

Здавалося, що від такого потрійного удару "вишні" не отямляться. Та з перших хвилин другої половини "Борнмут" узявся спростовувати ці припущення. Спершу Соланке класно розібрався з оборонцем на вході в штрафний майданчик і пробив повз голкіпера.

На 62-й хвилині скоротив відставання господарів Забарний. Українець після навісу з кутового головою зіграв на добиванні, оформивши перший м'яч після переїзду до Прем'єр-ліги. А ще за дві хвилини "Борнмут" зрівняв рахунок – Семеніо з рикошетом відправив м'яч у кут.

Вирвати ж унікальну перемогу "вишні" спромоглися під завісу поєдинку. Це той же Семеніо в межах карної зони отримав передачу Унала та пробив у дальній кут – 4:3 у підсумку. Завдяки перемозі "Борнмут" закріпився на 13-й сходинці, маючи в активі 35 очок. "Лутон" – у зоні вильоту (21 пункт).

До слова, раніше Мудрик оформив гол за "Челсі" проти "Ньюкасла".

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