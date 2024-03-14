Забарний дебютним голом в АПЛ долучився до шоу з фантастичним камбеком "Борнмута": відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 17-й тур (перенесений матч)

"Борнмут" – "Лутон" – 4:3

Голи: Соланке, 50, Забарний, 62, Семеніо, 64, 83 – Чонг, 9, Огбене, 31, Барклі, 45+1

Гості з передмістя Лондона відкрили рахунок у дебюті зустрічі, коли Чонг на дальній стійці головою замкнув навіс Кларка. У середині тайму його заспів підтримав Огбене, який у дотик переправив м'яч у сітку. А в роздягальню третій гол "Лутона" оформив Барклі – з меж штрафного потужно пробив під поперечину.

Здавалося, що від такого потрійного удару "вишні" не отямляться. Та з перших хвилин другої половини "Борнмут" узявся спростовувати ці припущення. Спершу Соланке класно розібрався з оборонцем на вході в штрафний майданчик і пробив повз голкіпера.

На 62-й хвилині скоротив відставання господарів Забарний. Українець після навісу з кутового головою зіграв на добиванні, оформивши перший м'яч після переїзду до Прем'єр-ліги. А ще за дві хвилини "Борнмут" зрівняв рахунок – Семеніо з рикошетом відправив м'яч у кут.

Вирвати ж унікальну перемогу "вишні" спромоглися під завісу поєдинку. Це той же Семеніо в межах карної зони отримав передачу Унала та пробив у дальній кут – 4:3 у підсумку. Завдяки перемозі "Борнмут" закріпився на 13-й сходинці, маючи в активі 35 очок. "Лутон" – у зоні вильоту (21 пункт).