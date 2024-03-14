Забарный дебютным голом в АПЛ присоединился к шоу с фантастическим камбэком "Борнмута": видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 17-й тур (перенесенный матч)

"Борнмут" – "Лутон" – 4:3

Голы: Соланке, 50, Забарный, 62, Семенио, 64, 83 – Чонг, 9, Огбене, 31, Баркли, 45+1

Гости из пригорода Лондона открыли счет в дебюте встречи, когда Чонг на дальней штанге головой замкнул навес Кларка. В середине тайма его запев поддержал Огбене, в касание переправивший мяч в сетку. А в раздевалку третий гол "Лутона" оформил Баркли – из пределов штрафной мощно пробил под перекладину.

Казалось, что от такого тройного удара "вишни" не оправятся. Но с первых минут второй половины "Борнмут" принялся опровергать эти предположения. Сначала Соланке классно разобрался с защитником на входе в штрафную и пробил мимо голкипера.

На 62-й минуте сократил отставание хозяев Забарный. Украинец после навеса с углового головой сыграл на добивании, оформив первый мяч после переезда в Премьер-лигу. А еще две минуты спустя "Борнмут" сравнял счет – Семенио с рикошетом отправил мяч в угол.

Вырвать же уникальную победу "вишни" смогли под занавес поединка. Это тот же Семенио в пределах штрафной зоны получил передачу Унала и пробил в дальний угол – 4:3 в итоге. Благодаря победе "Борнмут" закрепился на 13-й строчке, имея в активе 35 очков. "Лутон" – в зоне вылета (21 пункт).