"За майбутнє" требует ужесточить ответственность застройщиков за строительство социнфраструктуры

Фото: Ирина Суслова (facebook.com)

Половина украинских малышей дошкольного возраста сидят с мамами - на них не хватает мест в детсадах. Женское движение "За майбутнє" инициировало принятие закона, который заставит застройщиков возводить социальную инфраструктуру, и - параллельно - намерено контролировать их через местные органы власти.

Об этом рассказала руководитель движения Ирина Суслова во время Третьего женского форума в Краматорске.

"Сейчас материнство в Украине - нелегкое испытание. Потому что женщина оказывается незащищенной. Работодатель часто ищет повод, чтобы ее уволить, пока она беременна. А подрастает малыш - женщина вынуждена сидеть с ним дома. Поскольку - чтобы попасть в садик, нужно становиться в очередь еще до беременности. Это в городах. А в деревнях часто садиков совсем нет - закрыли еще в 90-е годы, когда возникла "демографическая яма". Большинство женщин теряют профессиональные навыки, не имеют возможности самореализоваться",- заявила руководительница Женского движения.

По ее данным, в Киеве дефицит мест в детских учреждениях достигает более 35%. И если раньше был хотя бы какой-то законный способ заставить застройщиков "отрабатывать" тему социальной инфраструктуры - так называемый паевой взнос, то сейчас строительное лобби продавило его отмену, напоминает Суслова. С 1 января следующего года паевой взнос отменяется.

"И ребенок, и мать становятся жертвами произвола строительного бизнеса и безответственности чиновников. Это значит, что ни одного нового садика мы не увидим, если не будем действовать, и немедленно", - убеждена она.

В свою очередь, председатель политической силы Игорь Палица рассказал, что депутатская группа "За майбутнє" при участии специалистов - участников Женского движения - уже разработала и подала законопроект, который обяжет застройщиков возводить или обновлять социнфраструктуру раньше, чем они будут сдавать в эксплуатацию свои жилые объекты. Это будет главным условием для сдачи домов.

Он также напомнил, что проблема с детсадами, на самом деле, является очень серьезной, по большому счету, она вредит всей экономике.

"Отсутствие социальной инфраструктуры бьет рикошетом по экономике в целом: каждая семья теряет кормилицу, а государство - качественных специалистов", - считает Игорь Палица.

В свою очередь, присутствующий на Форуме председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец напомнил, что недоступность социальной инфраструктуры - одна из острейших болевых точек как для жителей Востока, так и всей страны. По его убеждению, это откровенное нарушение прав человека.

"Бизнес-интересы отдельных влиятельных групп не имеют права брать в заложники наших детей, разрушать семьи, закрывать в четырех стенах трудоспособных женщин",- подчеркнул Лубинец.

Женское движение "За майбутнє" собирается на уровне местной власти ввести контроль за работой застройщиков, выходить с ними на диалог, заключать общественные соглашения, суть которых: обязательное строительство детских учреждений рядом с каждой новостройкой.

"Мы - вместе с органами местного самоуправления - проведем ревизию детских учреждений по всей стране. Особенно - в сельской и отдаленной местности. Надо найти заброшенные забытые помещения садиков, обновить их и вернуть детям. Материнство - это не обуза. Это счастье. Мама имеет все права на самореализацию и на развитие своего ребенка",- резюмировала Суслова.

Напомним, ранее Суслова заявляла, что правительство обязано выделить средства на обеспечение потребностей школ в санитарных средствах и средствах дезинфекции в условиях эпидемии коронавируса, а Верховная рада - принять законопроект 3036а, который гарантирует обязательное медицинское страхование для всех педагогов.