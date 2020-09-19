"За майбутнє" вимагає посилити відповідальність забудовників за будівництво соцінфраструктури

Фото: Ірина Суслова (facebook.com)

Половина українських малюків дошкільного віку сидять з мамами - на них не вистачає місць у дитсадках. Жіночий рух "За майбутнє" ініціював прийняття закону, який примусить забудовників зводити соціальну інфраструктуру, та - паралельно - має намір контролювати їх через місцеві органи влади.

Про це розповіла очільниця руху Ірина Суслова під час Третього жіночого форуму у Краматорську.

"Зараз материнство в Україні - є нелегким випробуванням. Бо жінка стає незахищена. Роботодавець часто шукає привід, щоб звільнити, поки вона вагітна. А підростає малюк - жінка змушена сидіти з ним вдома. Оскільки - щоб потрапити до садочка, треба ставати в чергу ще до вагітності. Це у містах. А у селах часто садочків зовсім немає - позакривали ще у 90-ті роки, коли трапилась "демографічна яма". Більшість жінок втрачають фах, не мають можливості самореалізуватись",- заявила очільниця Жіночого руху.

За її даними, у Києві дефіцит місць у дитячих закладах сягає понад 35%. І якщо раніше був хоча б якийсь законний спосіб примусити забудовників "відпрацьовувати" тему соціальної інфраструктури - так званий пайовий внесок, - то зараз будівельне лобі продавило його скасовування, нагадує Суслова. З 1 січня наступного року пайовий внесок скасовується.

"І дитина, і матір стають жертвами свавілля будівельного бізнесу та безвідповідальності чиновників. Це значить, що жодного нового садочка ми не побачимо, якщо не будемо діяти, й негайно", - переконана вона.

Своєю чергою, голова політичної сили Ігор Палиця розповів, що депутатська група "За майбутнє" за участі фахівців - учасників Жіночого руху - вже розробила й подала законопроєкт, який зобов’яже забудовників зводити чи оновлювати соцінфраструктуру раніше, ніж вони здаватимуть в експлуатацію свої житлові об’єкти. Це буде головною умовою для здачі будинків.

Він також нагадав, що проблема з дитсадками насправді є дуже серйозною, за великим рахунком, вона шкодить всій економіці.

"Відсутність соціальної інфраструктури б’є рикошетом по економіці в цілому: кожна сім’я втрачає годувальницю, а держава - якісних спеціалістів", - вважає Ігор Палиця.

Своєю чергою, присутній на Форумі голова Комітету Верховної ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець нагадав, що недоступність соціальної інфраструктури - одна з найгостріших больових точок як для жителів Сходу, так і всієї країни. На його переконання, це відверте порушення прав людини.

"Бізнес-інтереси окремих впливових груп не мають права брати у заручники наших дітей, руйнувати сім’ї, закривати у чотирьох стінах працездатних жінок",- наголосив Лубінець.

Жіночий рух "За майбутнє" збирається на рівні місцевої влади ввести контроль за роботою забудовників, виходити з ними на діалог, укладати суспільні угоди, суть яких: обов’язкове будівництво дитячих закладів поруч з кожною новобудовою.

"Ми - разом з органами місцевого самоврядування - проведемо ревізію дитячих закладів по всій країні. Особливо - у сільській та віддаленій місцевості. Треба знайти занедбані забуті приміщення садочків, оновити їх та повернути дітям. Материнство - це не тягар. Це щастя. Мама має всі права на самореалізацію та на розвиток своєї дитини",- резюмувала Суслова.

Нагадаємо, раніше Суслова заявляла, що уряд зобов’язаний виділити кошти на забезпечення потреб шкіл в санітарних засобах та засобах дезінфекції в умовах епідемії коронавірусу, а Верховна рада - ухвалити законопроект 3036а, який гарантує обов’язкове медичне страхування для всіх освітян.