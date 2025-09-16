З'їзд до Подолу та 3 станції метро: у Кличка розповіли про подальші роботи на Подільському мосту

Наступним етапом розвитку транспортної інфраструктури навколо Подільського мостового переходу стане будівництво з'їзду на Поділ та підготовка до запуску трьох станцій метро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

"Подільський мостовий перехід має стратегічне значення для подальшої організації транспортної мобільності міста. Наступним етапом стане будівництво з’їзду на Поділ", – йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначають, що це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування містом більш комфортним.

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці.

Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".

Лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська", повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Частина підготовчих робіт вже виконана. Після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину, зазначили у столичній мерії.